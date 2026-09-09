El temporal deja un centenar de incidentes en Baleares: árboles caídos, inundaciones y servicios básicos afectados

Archivo - Un hombre pasea por la Rambla de Palma bajo un paraguas un día de lluvia.- EUROPA PRESS - Archivo

Intensa actividad eléctrica, casi 50 litros de lluvia y rachas de viento superiores a los 100 km/h



PALMA, 9 (EUROPA PRESS)

El temporal que ha llegado a Baleares a lo largo de este miércoles ha dejado, por el momento, 119 incidentes, la mayoría de ellos sucedidos en Mallorca y por caídas de árboles e inundaciones.

Es el balance de los incidentes ocurridos entre las 10.00 y las 16.00 horas del que dispone el Centro de Coordinación de Emergencias 112, según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local.

De los 119 incidentes, 100 se han registrado en Mallorca. Palma, con 43, se ha llevado buena parte de los efectos del temporal, que también ha afectado a Esporles (9), Manacor (6), Calvià (6), Banyalbufar (4) o Marratxí (4).

En Menorca se han producido cinco incidencias, tres en Maó y dos en Ciutadella, y tan solo una en Eivissa, en el municipio de Santa Eulària. Hay otras 13 eventualidades que han sido catalogadas como "desconocidas" dado que en el momento en el que se ha generado el informe no se había confirmado su localización.

Por el momento, la mayoría de las intervenciones, 36, han sido por la caída de árboles. Otras 31 han sido por inundaciones, ya sea de edificios y establecimientos o de la vía pública.

El 112 ha registrado 12 interrupciones de servicios básicos, ocho desprendimientos de elementos urbanos, ocho obstáculos o líquidos en la calzada, cuatro riesgos de desprendimientos, tres semáforos averiados y dos riesgos de inundación de edificios.

LLUVIAS TORRENCIALES Y FUERTES RACHAS DE VIENTO

Por otro lado, el temporal también ha dejado una intensa actividad eléctrica, casi 50 litros por metro cuadrado (l/m2) de lluvias en algunos municipios y rachas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora (km/h).

La actividad eléctrica, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se ha producido principalmente a partir de las 13.00 horas. Procedente de la Península, la tormenta ha entrado por la Serra de Tramuntana y ha afectado a buena parte de Mallorca y, en menor medida, en el noroeste de Menorca.

Estas tormentas "muy fuertes", además de las precipitaciones de hasta 50 l/m2 en una hora, pueden ir acompañadas de fuerte viento e incluso de granizo.

También se han producido lluvias torrenciales en varios municipios mallorquines. Pasadas las 16.00 horas, los registros más elevados eran los de Llucmajor (47 l/m2), Santa Maria (34 l/m2) y el aeropuerto de Palma (30 l/m2).

En Petra, el Port de Sóller, el aeropuerto de Son Bonet, Portopi y la Universitat de les Illes Balears (UIB) se han registrado entre 29 l/m2 y 22 l/m2.

Las rachas de viento, según los datos provisionales de la Aemet, han alcanzado los 109 km/h en Capdepera y los 94 km/h en la UIB. Los registros del Port de Sóller (73 km/h), Santa Maria (69 km/h), Llucmajor (68 km/h), Petra (65 km/h) y el aeropuerto de Palma (65 km/h) también han sido destacados.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha activado la alerta naranja ante la previsión de que se produzcan fuertes lluvias y tormentas este miércoles en Baleares.