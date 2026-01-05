Temporal de frío en Baleares: El Día de Reyes será el más gélido, según Aemet

Archivo - Una montaña nevada, en Selva, Mallorca, Baleares (España). Recurso. Archivo. - Tomás Moyá - Europa Press - Archivo

PALMA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La masa de aire polar ártico, que comenzó a dejarse sentir en Baleares este domingo, avanza por las islas y el Día de Reyes, el martes 6 de enero, será el más frío de este temporal, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así lo ha explicado la delegada de la Aemet en Baleares, María José Guerrero, este lunes, en declaraciones a Europa Press, en las que ha advertido a los ciudadanos de la necesidad de tener "preparados abrigos, paraguas y bufandas" para los próximos días.

Pues, el temporal de frío que afecta desde este domingo a las Baleares puede dejar precipitaciones, algunas de ellas en forma de nieve en las montañas, incluso en cotas de 500 metros, intervalos de viento fuerte y heladas, ha resumido Guerrero.

LA SEMANA ARRANCA "DESAPACIBLE" CON "TIEMPO DE INVIERNO"

Tras el resumen inicial, la delegada de la Aemet en Baleares ha detallado la previsión del tiempo que se espera para esta semana.

En concreto, según ha ido desgranando, para este lunes, 5 de enero, se prevén cielos cubiertos, con precipitaciones, que pueden ser en forma de nieve al final del día, en cotas de hasta 800 metros.

El viento soplará este lunes, víspera del Día de Reyes, moderado con intervalos de fuerte, lo que provocará que se registre mala mar en Mallorca, sobre todo en la Serra de Tramuntana, norte, nordeste y levante de la isla, y en Menorca, donde de hecho esta jornada hay activos avisos amarillos por riesgo de fenómenos costeros.

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán esta jornada entre los 9ºC y los 11ºC. Las mínimas se han registrado esta madrugada y han sido relativamente altas, al rondar entre los 8ºC y los 10ºC. La Aemet prevé que durante el día podrían bajar más y, alcanzarse las mínimas, por tanto, hacia el final del día.

El martes, 6 de enero, será un día "desapacible" y el más frío de este temporal, según las previsiones de la Aemet, debido a que la masa de aire ártico polar continuará adentrándose en Baleares.

Los cielos continuarán nubosos o cubiertos el Día de Reyes, pudiéndose registrar lluvias débiles en general a lo largo de toda la jornada aunque podría haber algunas horas sin precipitaciones.

Asimismo, la cota de nieve irá bajando este martes. La previsión es que durante el día descienda de 800 metros y pueda situarse en 500 metros por la noche. También, bajarán las temperaturas, con máximas que marcarán entre 8ºC y 11ºC, cuando lo normal en esta época del año es que ronden los 15ºC, y mínimas de entre -2ºC y 6ºC, de modo que pueden registrarse algunas heladas.

El viento soplará moderado, con intervalos de fuerte, del norte y nordeste, lo que mantendrá activos los avisos de la Aemet por fenómenos costeros. En Mallorca, seguirán siendo amarillos, mientras en Menorca se elevarán a naranja, ante la previsión de que sople viento del norte de 55 a 70 km/h --fuerza 7 a 8-- y olas de cuatro a cinco metros, con olas máximas esperable de ocho a nueve metros.

LAS TEMPERATURAS COMIENZAN A REMONTAR A PARTIR DEL MIÉRCOLES

De cara al miércoles, 7 de enero, se prevé que continúen los cielos nubosos y se puedan registrar lluvias ocasionales. Además, la cota de nieve subirá durante el día, de manera progresiva, hasta situarse en torno a los 1.000 metros.

En cuanto a las temperaturas, las máximas comenzarán a remontar ligeramente este miércoles, hasta situarse entre los 9ºC y los 14ºC. No obstante, de madrugada aún podrían registrarse algunas heladas.

El viento cambia asimismo este miércoles, ha advertido la delegada de la Aemet en Baleares, y pasará de soplar de norte y nordeste a hacerlo de noroeste --viento más seco--, con intervalos de fuerte.

Para el jueves, día 8 de enero, se esperan chubascos aislados hasta la mañana. A partir de entonces, predominarán el cielo despejado con intervalos nubosos.

Las temperaturas también continuarán subiendo este jueves, hasta alcanzar valores más propios de ésta época, con los mercurios ya registrando máximas entre 14ºC y 16ºC.

EL VIERNES LLEGA UN TEMPORAL DE VIENTO DE PONIENTE

Finalmente, la delegada de la Aemet en Baleares ha avanzado que de cara al viernes 9 de enero se espera que las islas dejen atrás el temporal de frío --las temperaturas máximas esta jornada podrían ya alcanzar los 17ºC, por encima de lo habitual para la época--, y precipitaciones. Sin embargo, ha añadido, se prevé la llegada al archipiélago de un temporal de viento de poniente.

Este temporal de viento se mantendría hasta el sábado, pues el domingo se prevé que comience a remitir. No obstante, como ha explicado María José Guerrero, en declaraciones a Europa Press, aún quedan días por delante, de modo que habrá que estar pendientes de cómo evolucionan los modelos de previsión.