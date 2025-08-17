Una tercera patera con 18 personas es interceptada en Formentera

FORMENTERA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una tercera patera con 18 personas a bordo, de origen magrebí, ha sido interceptada este sábado en Formentera, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

El incidente ha ocurrido a las 20.35 horas en el mar al sur de la isla de Formentera y ha intervenido el Servicio Aéreo de la Guardia Civil, el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

También este sábado, a las 13:50 horas se ha procedido al rescate de un total de 16 personas de origen magrebí, en línea de costa en Punta Sa Fragata, en Formentera. Además, en torno a las 20.30 horas se interceptó otra con 17 personas a bordo en la Playa Migjorn.

La Delegación del Gobierno en Baleares ha informado también de una patera no comunicada ayer 15 de agosto en Formentera a las 21.05 horas, la tercera de ese día, en la que había 12 personas a bordo, dos de origen magrebí y diez de origen subsahariano.