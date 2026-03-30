Un tercio de los hogares de Baleares no ha hecho mejoras de eficiencia energética, aunque sería necesario

Archivo - Obras en un edificio. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

PALMA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 30,2% de los hogares de Baleares dice que en los últimos cinco años no ha hecho en su vivienda mejoras en eficiencia energética, aunque admite que sería necesario.

Son datos que arroja este lunes el módulo eficiencia energética de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los mismos datos, el 42,2% de los hogares asegura que no se han hecho mejoras en este sentido porque no son necesarias, mientras que el 27,6% ha hecho mejoras en los últimos cinco años.

Respecto a la motivación, la encuesta del INE, con datos relativos al conjunto del país, desvela que el 76,2% de hogares con viviendas en propiedad argumenta que la principal razón para no mejorar la eficiencia de su vivienda o edificio es su precio, al afirmar que es "muy caro".

De la misma encuesta se desprende que el 57,7% de los hogares viven a menos de 400 metros de una zona verde pública, de los porcentajes más bajos de España.

Baleares, por otra parte, se posiciona como la segunda CCAA que más recicla, ya que el 88,5% de los hogares dice reciclar "siempre o casi siempre" las botellas de plástico.

Según el INE, para el 59,6% de los baleares, el coche es el principal medio de transporte, mientras que el 21,7 señala que el público es su principal modalidad.