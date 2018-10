Terraferida presenta alegaciones al Plan Director Sectorial de Movilidad y pide al Govern que actúe ante los colapsos

Publicado 08/09/2018 13:30:57 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Terraferida ha presentado alegaciones al Plan Director Sectorial de Movilidad de Baleares y ha pedido al Govern que "pase de las palabras a los hechos" y actúe para evitar los colapsos en las carreteras.

Según el comunicado, Terraferida ha realizado ya unas 43 propuestas al PDSM que, aseguran, algunas de ellas se han visto reflejadas en el documento final.

Sin embargo, han manifestado que el estudio del PDSM no se corresponde con las políticas hechas en la legislatura actual. Terraferia ha afirmado que el Consell de Mallorca habría gastado más de 200 millones de euros en nuevas carreteras, autopistas o rotondas. Ante ello, las 43 propuestas y alegaciones son "para dar la vuelta a esta situación".

Uno de los principales problemas a los que se refieren es "se hace un uso excesivo del vehículo privado". Ante esto, creen que la línea estratégica del PDSM sería aumentar y mejorar el transporte urbano, interurbano y metropolitano en cada isla.

Uno de los un tema que plantea el nuevo PDSM y que Terraferida valora positivamente es el Tranvía del área metropolitana de Palma que conecte la ciudad con el aeropuerto y que se extienda hasta Santa Ponça.

Sin embargo, desde la entidad piden que estas inversiones "se reflejen también en los presupuestos, igual que sí salen los de las nuevas carreteras". Asimismo, ha recordado que "el Estado no ha pagado ni un solo euro para hacer las nuevas autopistas y carreteras desde 2011 y se han hecho igualmente".

En este sentido, Terraferida matiza que apostar por el tren "supone un ahorro para los usuarios en combustible de un 866 millones de euros" y supondrían una disminución de emisiones de CO2 "de casi 84.000 toneladas".

Otras propuestas para el nuevo PDSM son la aprobación de la red cicloturística en cada isla, favoreciendo de este modo la intermodalidad, y medidas concretas de limitación de la entrada de coches de alquiler, como que se establezca una 'ecotasa'.

CONTRADICCIONES EN EL MODELO

La entidad ha lamentado que el PDSM diga que "la aprobación del PDSM de Baleares no implicará ningún compromiso presupuestarios, sino previsiones de las actuaciones y futuras necesidades presupuestarias". Terraferida añade que el presupuesto para 2019 es de 82 millones de euros y entra dentro del periodo de planificación, pero que "no tiene sentido que en el Plan no haya ninguna obligación, solo suposiciones de grandes inversiones".

Otra de las contradicciones que aseguran es que el PDSM no cuestione los planos de carreteras aprobados por el Consell Insular, ni la planificación urbanística.