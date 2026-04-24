TIB Mallorca amplía el servicio de bus en la costa de Llevant

Cambios en las líneas del TIB - CAIB

PALMA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La red de bus TIB amplía el servicio a partir de este viernes con la reactivación de varias líneas en la costa de Llevant de Mallorca, retomándose el servicio que conecta Cala d'Or con Cales de Mallorca y Porto Cristo.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, esta ampliación se suma al incremento de la oferta de bus interurbano que hubo a finales de marzo con el inicio de 11 líneas propias de la temporada de verano y la incorporación de 14 nuevos autobuses a la flota. Según la Conselleria, este crecimiento es fruto de las mejoras que introdujo el Govern con la modificación de los contratos de las tres concesiones de bus en Mallorca en 2025.

Así, a partir de este viernes, el servicio que conecta Cala d'Or con diferentes zonas costeras vuelve a estar en funcionamiento. La línea 428 ofrece conexiones desde Cala d'Or hasta Porto Cristo, con paradas en S'Horta, Portocolom, Cala Tropicana y Cales de Mallorca. Además, la 521 enlaza Cala d'Or con Cala Mondragó pasando por Portopetro y Sa Barca Trencada.

Por otro lado, desde este viernes la línea 416 se amplía con la incorporación de la parada en Cala Tropicana. Además, unifica el horario durante la semana y aumenta el número de servicios, en concreto las salidas desde Cales de Mallorca pasan de diez a 16 a partir de ahora.

El servicio en esta zona se completará con la línea 425, de Cala Bona a Porto Cristo, con fecha de inicio prevista para el próximo 15 de mayo.