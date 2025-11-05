El tiempo en Baleares: el archipiélago despide octubre marcado por el paso de Alice y Benjamin

Archivo - Una calle anegada de agua tras las lluvias, a 1 de octubre de 2025, en Ibiza. - Germán Lama - Europa Press - Archivo

PALMA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha cerrado un mes de octubre normal en cuanto a precipitaciones, aunque marcado por el paso de la dana Alice por las Pitiusas, donde el décimo mes del año fue muy húmedo, y por la borrasca Benjamin, que dejó fuertes rachas de viento.

Así se desprende del avance climatológico mensual de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según el informe, octubre de 2025, con una temperatura media de 19,6 grados centígrados (ºC) y una anomalía de 0,7ºC fue un mes cálido en Baleares.

Por islas ha sido cálido en todas las islas. Las temperaturas medias y anomalías fueron, respectivamente, en Mallorca, 19,4ºC y 0,8ºC; en Menorca, 19,8ºC y 0,4ºC; en Ibiza 20,3ºC y 1ºC, en Formentera, 21,5ºC y 0,8ºC.

Las temperaturas más altas del mes fueron en Mallorca, 31,21ºC en Far de Capdepera el 23 de octubre; en Menorca, 28,2ºC en La Mola el 4 de octubre; en Ibiza, 29,8ºC en Ibiza y 27,7ºC en Formentera, ambas el 25 de octubre.

Las temperaturas mínimas más altas del mes fueron en Mallorca, 22,5ºC en Campos, Salines el 22 de octubre; en Menorca, 21ºC en La Mola el 13 de octubre; en Ibiza, 23ºC en Ibiza y 22ºC en Formentera, ambas el día 22 de octubre.

En la estación de Capdepera hubo 11 noches tropicales (cuando lo normal son 8); en Porto Pi hubo 5 noches tropicales (cuando lo normal son 3); y en Formentera hubo 9 noches tropicales (cuando lo normal son 4).

Las temperaturas mínimas más bajas se registraron en Mallorca, 5,1ºC en Escorca, Son Torrella el día 29; en Menorca, 8,3ºC en Cala Galdana el día 28; en Ibiza 7,5ºC en Sant Joan de Labritja y en Formentera 11ºC, ambas el día 27 de octubre.

NIVELES NORMALES DE PRECIPITACIONES

En cuanto a precipitaciones, el mes de octubre, en general, fue normal en Baleares. En promedio, llovió 80,4 litros por metro cuadrado (l/m2) cuando lo normal es 74,9 l/m2 (un 7% más de lo normal).

Por islas, el mes fue normal en Mallorca y Menorca y muy húmedo en Ibiza y Formentera. Las lluvias asociadas al paso de la dana Alice arrojaron la mayor cantidad de precipitaciones en el mes de octubre y la acción de la borrasca Benjamín provocó los episodios de vientos más intensos.

En Mallorca llovió en promedio 71,3 l/m2, cuando lo normal es 79,2 l/m2 (un 10% por debajo de lo normal). La distribución de la precipitación mensual en la isla fue asimétrica, siendo el norte de Mallorca (Lluc, Pollença y Sa Pobla) la zona más lluviosa y el sur y mitad oeste de la Serra de Tramuntana las más secas. La estación que más precipitación mensual recogió fue la de Lluc con 143,6 l/m2 (un 5% menos de lo normal).

La precipitación máxima diaria fue de 82,8 l/m2 y se registró el día 11 de octubre en Port de Pollença. El día 23 de octubre, los vientos asociados a la borrasca Benjamín dejaron rachas máximas como la de 106 km/h del WNW en Serra d'Alfàbia; la de de 88 km/h del WSW en Cabrera; y la de 78 km/h del WSW en el aeropuerto de Palma.

En Menorca llovió, en promedio, 58,3 l/m2, cuando lo normal es 66,2 l/m2 (12% por debajo de lo normal). Llovió de forma desigual en la isla. En Cala Galdana se recogieron durante el mes 63,1 l/m2 (aproximadamente el valor normal); en el aeropuerto de Menorca, 41,8 l/m2 (un 43% menos de lo normal); y en Es Mercadal, 110,8 l/m2 (un 52% más de lo normal).

La precipitación máxima diaria fue de 54,8 l/m2 en Es Mercadal, recogida el 30 de octubre. La mayor racha de viento fue de 65 km/h del WSW en el aeropuerto de Menorca el 23 de octubre, provocada por Benjamín.

En Ibiza, en promedio, se registraron 174,4 l/m2 cuando lo normal es 60 l/m2 (casi el triple por encima de lo normal) y en Formentera se registraron 97,2 l/m2 cuando lo normal es 43,9 l/m2 (el doble).

En cuanto a precipitación mensual llovió más de lo normal en todas las estaciones de la isla, el máximo fue de 200,6 l/m2 en Sant Joan de Labritja (segundo dato más alto, con datos desde 1992).

Los máximos diarios de precipitación ocurrieron el 11 de octubre y están asociados al escenario de la dana Alice.

Dicho día se registraron lluvias de 89,4 l/m2 en el aeropuerto de Ibiza y de 78,8 l/m2 en Formentera (récord de precipitación diaria, con datos desde 2015).

La racha máxima de viento más alta fue de 87 km/h del W en el aeropuerto de Ibiza el 23 de octubre, asociada a Benjamín.

En total, hubo 11 días de tormenta en todo el archipiélago. En Mallorca hubo 9, en Menorca 4 y en Ibiza y Formentera 7. En Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera hubo un día con precipitaciones acompañadas de barro. Lo normal es que, en octubre, no haya en todas las islas. Hubo 1 día con brumas o nieblas en todas las islas. No se avistaron trombas marinas.

NORMAL EN CUANTO A VIENTO

El mes de octubre fue, en general, normal en cuanto a viento en el archipiélago. En el aeropuerto de Mallorca hubo 3 días de viento fuerte, cuando lo normal son 4.

En Palma, Porto Pi hubo 1 día de viento fuerte, cuando lo normal son 3. En el Aeropuerto de Menorca hubo 6 días de viento fuerte, el valor normal.

En el aeropuerto de Ibiza hubo 4 días de viento fuerte, el valor normal. Las rachas máximas estuvieron asociadas a la borrasca Benjamín anteriormente mencionada.

Hubo 8 días con olas de mas de 3 metros en Mallorca, siendo el día 23 en el que se alcanzaron olas de altura máxima de 5,5 metros (boya de Dragonera). En Menorca 9 hubo días con olas de más de 3 metros, la altura máxima fue de 6,8 metros, registrada el día 6 de octubre (boya de Mahón).