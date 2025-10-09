IBIZA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dana Alice afecta ya a Ibiza y Formentera acompañada de tormenta eléctrica y con la posibilidad de que a lo largo de la tarde se acumulen en algunos puntos hasta 100 litros por metro cuadrado.

En Ibiza se espera una tarde meteorológicamente intensa, con precipitaciones persistentes y, en algunos momentos, intensas, según ha recordado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local.

Así lo ha confirmado la previsión elaborada por la Agencia Estatal de Meteorología durante la segunda reunión del día del Comité Técnico Asesor.

Desde la Dirección General de Emergencias e Interior se pide prudencia a la ciudadanía ante este nuevo episodio de lluvias. También se recuerda la recomendación de evitar actividades al aire libre, así como actos que puedan concentrar a un gran número de personas.

La situación actual confirma el carácter localizado y el lento desplazamiento de la dana Alice, situada sobre la costa de la Comunidad Valenciana.

La previsión indica que dejará lluvias en Ibiza y Formentera durante la tarde de este jueves. Se esperan intervalos de lluvias de entre 60 y 80 litros por metro cuadrado y por hora.

En cifras acumuladas, se prevé que puedan caer en total alrededor de 100 litros por metro cuadrado durante toda la tarde. Todo ello, sin viento, pero con tormenta eléctrica.

Ante esta situación, se ha activado un dispositivo especial de emergencias, preparado para intervenir cuando sea necesario, mientras que desde la Dirección General de Emergencias se monitoriza en todo momento la evolución de la dana Alice.

Entre las múltiples acciones preventivas que se están llevando a cabo en distintos puntos de Ibiza y Formentera, destaca la situación de la carretera EI-800 que da acceso al aeropuerto.

Desde la concesionaria de la vía tienen previsto cortar el tráfico en las zonas inundables tan pronto como empiece a llover con intensidad con el fin de evitar incidentes.

La Agencia Estatal de Meteorología ha actualizado la predicción y ha ampliado los avisos en Baleares al menos hasta el sábado, día en que estarán activos no sólo en Ibiza y Formentera, sino también en Mallorca y Menorca.

Para mañana se prevé un desplazamiento hacia el sur y no hacia el este. Por este motivo, la AEMET ha activado avisos rojos en la provincia de Alicante (Comunidad Valenciana) y en la Región de Murcia.

En cambio, el aviso en Ibiza bajará mañana viernes a nivel amarillo por lluvias y tormentas. No obstante, como se viene pronosticando, el paso de esta dana por el archipiélago será lento, por lo que la AEMET ya ha activado para el sábado un aviso naranja por lluvias y tormentas, nuevamente en Ibiza, y amarillo en Mallorca y Menorca, ante la previsión de que el episodio se desplace hacia el este del Mediterráneo.