El tiempo en Baleares para el fin de semana: alguna lluvia con barro el viernes y el sábado

Archivo - Vehículos y mobiliario urbano en Palma sucio de lluvia de barro. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tiempo en Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera estará marcado este fin de semana por la presencia de las nubes que pueden dejar alguna precipitación débil especialmente este viernes y sábado.

Según ha explicado a Europa Press el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, Jorge Rodríguez, el viernes seguirá predominando el cielo nuboso con alguna precipitación débil acompañada de barro y ocasionalmente de tormenta.

Se espera un ligero descenso de las temperaturas máximas, que rondarán los 30-33ºC. El viento soplará del suroestre tendiendo por la mañana a oeste y noroeste.

La tónica se mantendrá el sábado, cuando el cielo cubierto puede seguir dejando alguna precipitación débil y acompañada de barro. Las máximas volverán a subir ligeramente hasta los 30-34ºC, mientras que las mínimas podrían ser algo inferiores, de entre 18 y 25ºC. El viento soplará flojo de componente norte tendiendo a este con brisas costeras.

El domingo llega con algún cambio y con cielo poco nuboso o despejado. Las temperaturas se mantendrán en valores similares, con máximas de 30-34ºC y mínimas de 17-25ºC. El viento soplará flojo del este con brisas costeras.

De cara al inicio de la semana que viene, septiembre llegará todavía con temperaturas entre uno y tres grados por encima de lo normal, aunque no se prevé que se activen avisos por calor.