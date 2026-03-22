El tiempo hoy, domingo 22 de marzo, en Baleares

Predicción meteorológica para este domingo, 22 de marzo, en Baleares - AEMET
PALMA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo cielo poco nuboso con nubes de evolución diurna sin descartar, por la tarde en el interior de Mallorca, algún chubasco ocasional y aislado.
También se esperan brumas matinales, con algún banco de niebla Mallorca. Las temperaturas nocturnas irán en descenso, respecto a la madrugada anterior, con alguna helada débil local preferentemente en la Serra de Tramuntana y diurnas con pocos cambios.
El viento será flojo de dirección variable con brisas costeras, tendiendo a partir de la tarde a suroeste.