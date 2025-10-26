El tiempo, hoy domingo 26 de octubre, en Baleares

PALMA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para hoy domingo, 26 de octubre, en Baleares: intervalos nubosos aumentando por la mañana a cubierto con lluvias y algunos chubascos, ocasionalmente fuertes en la Serra de Tramuntana, remitiendo por la noche. Temperaturas nocturnas sin cambios y diurnas en descenso localmente notable, alcanzándose las mínimas al final del día. Viento flojo a moderado del nordeste con intervalos de fuerte en las horas centrales del día.