El tiempo hoy, jueves 16 de julio, en Baleares

Archivo - Unas chicas comen helado, a 15 de julio de 2023, en Palma - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 16 de julio en Baleares, temperaturas muy altas.

Además, habrá predominio de cielo poco nuboso con algún intervalo de nubes medias y altas hasta la tarde, brumas sin descartar algún banco de niebla matinal y polvo en suspensión.

Temperaturas en ligero ascenso, con noches tropicales que pueden ser tórridas en las zonas costeras, y máximas alcanzando 41 grados en la mitad norte de Mallorca. Viento flojo de componente este girando a sur.