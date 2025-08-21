El tiempo hoy, jueves 21 de agosto, en Baleares

El tiempo hoy, jueves 21 de agosto, en Baleares. - AEMET
Publicado: jueves, 21 agosto 2025 8:59
   PALMA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves cielo nuboso con chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes o muy fuertes, preferentemente en zonas costeras, tendiendo por la mañana a predominar el cielo poco nuboso con alguna nube de evolución diurna que podría dejar algún chubasco ocasional y aislado en la mitad este de Mallorca.

   Temperaturas con pocos cambios o en descenso las nocturnas. Viento en general flojo de dirección variable con brisas costeras.

