El tiempo hoy, jueves 21 de agosto, en Baleares.

PALMA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves cielo nuboso con chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes o muy fuertes, preferentemente en zonas costeras, tendiendo por la mañana a predominar el cielo poco nuboso con alguna nube de evolución diurna que podría dejar algún chubasco ocasional y aislado en la mitad este de Mallorca.

Temperaturas con pocos cambios o en descenso las nocturnas. Viento en general flojo de dirección variable con brisas costeras.