El tiempo hoy, jueves 26 de marzo, en Baleares. - AEMET

PALMA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves en Mallorca y Menorca, cielo nuboso o cubierto con precipitaciones más probables en Mallorca hasta la tarde; en las Pitiusas, poco nuboso aumentando durante la mañana a intervalos nubosos con alguna precipitación ocasional. Cota de nieve en torno a 1.100 metros.

Temperaturas nocturnas con pocos cambios o en ligero ascenso y diurnas en descenso localmente notable. Heladas débiles en zonas altas de la Serra de Tramuntana. En Menorca, viento del norte moderado con intervalos de fuerte y rachas que pueden superar los 70 km/h; en el resto, viento del norte y oeste flojo a moderado.