El tiempo hoy, jueves 28 de agosto, en Baleares.

PALMA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves en Mallorca y Menorca, cielo poco nuboso aumentando por la mañana a nuboso con chubascos dispersos y ocasionales que podrían ser localmente fuertes o muy fuertes e ir acompañados de tormenta y granizo; en Ibiza y Formentera, intervalos nubosos sin descartar algún chubasco ocasional.

Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero descenso y máximas en descenso, localmente notable. Viento entre flojo y moderado del suroeste girando durante la mañana a nordeste.