El tiempo, hoy lunes 1 de septiembre, en Baleares

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para hoy lunes, 1 de septiembre, en Baleares: Probabilidad de chubascos localmente fuertes con tormenta.
Habrá intervalos nubosos, y en la mitad norte de Mallorca y en Menorca a partir de mediodía, probabilidad de chubascos ocasionales localmente fuertes y acompañados de tormenta, tendiendo a lo largo de la tarde a poco nuboso.
Temperaturas de madrugada en ascenso y diurnas en descenso en el norte de cada isla y con pocos cambios en el resto. Viento moderado del sur y suroeste girando durante la mañana a componente norte.