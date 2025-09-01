El tiempo, hoy lunes 1 de septiembre, en Baleares

lunes, 1 septiembre 2025
PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para hoy lunes, 1 de septiembre, en Baleares: Probabilidad de chubascos localmente fuertes con tormenta.

Habrá intervalos nubosos, y en la mitad norte de Mallorca y en Menorca a partir de mediodía, probabilidad de chubascos ocasionales localmente fuertes y acompañados de tormenta, tendiendo a lo largo de la tarde a poco nuboso.

Temperaturas de madrugada en ascenso y diurnas en descenso en el norte de cada isla y con pocos cambios en el resto. Viento moderado del sur y suroeste girando durante la mañana a componente norte.

