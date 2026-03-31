El tiempo hoy, martes 31 de marzo, en Baleares. - AEMET
PALMA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes intervalos nubosos con chubascos dispersos y ocasionales, preferentemente, por la mañana, en el oeste de Mallorca y, por la noche, en Menorca y Pitiusas.
Temperaturas nocturnas con pocos cambios o en descenso y diurnas en ligero ascenso. En Menorca y mitad este de Mallorca, viento fuerte del norte con rachas de 70 a 90 km/h en general y de 110 km/h en cumbres y cabos; en el resto, entre flojo y moderado predominando componente norte.