El tiempo hoy, miércoles 20 de agosto, en Baleares.

PALMA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles intervalos nubosos con probabilidad de algún chubasco ocasional que podría ser localmente fuerte o muy fuerte e ir acompañado de tormenta, preferentemente en la mitad sur de Mallorca y en Pitiusas durante las horas centrales del día.
Temperaturas nocturnas en ligero descenso y diurnas en descenso. Viento flojo de componente este o variable aumentando por la mañana a entre flojo y moderado del norte y nordeste con brisas costeras en Mallorca y en Ibiza.