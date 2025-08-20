El tiempo hoy, miércoles 20 de agosto, en Baleares

El tiempo hoy, miércoles 20 de agosto, en Baleares.
El tiempo hoy, miércoles 20 de agosto, en Baleares. - AEMET
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 20 agosto 2025 8:58
@epbaleares

   PALMA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles intervalos nubosos con probabilidad de algún chubasco ocasional que podría ser localmente fuerte o muy fuerte e ir acompañado de tormenta, preferentemente en la mitad sur de Mallorca y en Pitiusas durante las horas centrales del día.

   Temperaturas nocturnas en ligero descenso y diurnas en descenso. Viento flojo de componente este o variable aumentando por la mañana a entre flojo y moderado del norte y nordeste con brisas costeras en Mallorca y en Ibiza.

