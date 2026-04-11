El tiempo hoy, sábado 11 de abril, en Baleares

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Predicción meteorológica para este sábado, 11 de abril.
Predicción meteorológica para este sábado, 11 de abril. - AEMET
Europa Press Islas Baleares
Publicado: sábado, 11 abril 2026 10:01
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   PALMA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 11 de abril, cielo poco nuboso aumentando por la mañana a intervalos de nubes medias y altas y a partir de la tarde a cubierto con probabilidad de alguna precipitación débil y ocasional por la noche con barro.

   También se espera polvo en suspensión y las temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso las diurnas en el este de las islas. El viento será de flojo a moderado de componente este, con intervalos de fuerte por la tarde en la cara norte de la Serra de Tramuntana donde se pueden alcanzar rachas de 60 a 70 km/h.

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