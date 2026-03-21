El tiempo para hoy, sábado 21 de marzo, en Baleares

Predicción meteorológica para este sábado, 21 de marzo, en Baleares - AEMET
PALMA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Metorología (Aemet) prevé para este sábado cielo nuboso a cubierto sin descartar en alguna precipitación débil, aislada y ocasional en Eivissa y Formentera.
En Menorca y Mallorca predominará el cielo poco nuboso con algún intervalo de nubes medias y altas. Las temperaturas presentarán pocos cambios, alcanzándose las mínimas al final del día.
Se espera viento flojo a moderado del este y noreste disminuyendo a flojo de dirección variable, con brisas costeras por la tarde.