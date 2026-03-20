El tiempo hoy, viernes 20 de marzo, en Baleares

Predicción meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo, en Baleares - AEMET
PALMA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes cielo poco nuboso aumentando a nuboso en Mallorca, Eivissa y Formentera con probabilidad, a partir de la tarde, de alguna precipitación débil en Pitiusas que podría ir a acompañada de barro.
Las temperaturas nocturnas irán en descenso con respecto a la madrugada anterior y las diurnas presentarán pocos cambios. Se espera viento del este y noreste flojo a moderado.