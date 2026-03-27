El tiempo hoy, viernes 27 de marzo, en Baleares. - AEMET

PALMA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes intervalos nubosos con alguna precipitación débil y ocasional hasta la tarde. Cota de nieve a 1.100 metros.

Temperaturas con pocos cambios o en ascenso. En Menorca y nordeste de Mallorca, viento del norte moderado a fuerte con rachas de que pueden superar los 80 km/h; en el resto, viento flojo de dirección variable, aumentando por la noche a moderado del este y nordeste.