Todos los grupos parlamentarios salvo el PP rechazan la enmienda a la totalidad de Vox a la ley de juventud

La enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Políticas de Juventud presentada por Vox ha recibido este martes el voto en contra de todos los grupos del Parlament a excepción del PP, que se ha abstenido.

La propuesta de Vox de devolución del proyecto de ley ha recibido de este modo tres votos a favor, 36 votos en contra y 14 abstenciones.

El diputado de Vox Sergio Rodríguez ha defendido la enmienda a la totalidad y el hecho de que no vayan a presentar enmiendas parciales "porque la ley no tiene arreglo".

En su intervención, Rodríguez ha alertado de que la norma no atiende a las verdaderas necesidades de los jóvenes y de que no sirve a los teóricos objetivos que marca la ley.

El diputado de Vox ha advertido del intento de "colectivización" de la juventud para, como ha ocurrido con el colectivo LGTBI y las mujeres, poder llevar el control mediante subvenciones.

Rodríguez ha criticado también la "obsesión" por el fomento del catalán entre la juventud, otro de los "mantras" como el de la ideología de género. "Más catalán, más catalán y más catalán", ha señalado.

El diputado ha argumentado que la ley de juventud no solucionará ninguno de los problemas de los jóvenes como el paro, la educación y emancipación.

Sergio Rodríguez ha reconocido que la ley reserva 15% de vivienda pública para jóvenes, a su juicio, la única medida concreta y "aún así, discutible".

La consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, ha intervenido en una cuestión incidental para reclamar a la Cámara que no apoye la enmienda a la totalidad.

Santiago ha rebatido, punto por punto, las objeciones de Vox a la norma. Así, la consellera ha lamentado que a Vox le preocupe la participación de la sociedad y ha explicado que lo que hace la ley es dotar de más herramientas al Instituto Balear de la Juventud y ha negado que se creen "consejos, conferencias y empresas".

La consellera ha defendido que la norma persigue visualizar "frente al intento de unificar de Vox".

"El único obsesionado con el catalán es usted", ha afirmado la consellera respecto al uso de la lengua propia. Ha insistido en que es importante porque es un patrimonio que se tiene que cuidar y proteger y que aunque se alfabetice en catalán se está perdiendo el uso social. "Su mentalidad es la de una, grande y libre", ha añadido.

Por otra parte, la consellera ha criticado la negación por parte de Vox de la violencia de género. "A las mujeres las asesinan los hombres porque se quieren separar o no quieren formar una pareja. Nada de eso se da al revés. Las mujeres no matan a los hombres porque no quieren vivir con nosotras", ha concluido Santiago.

La consellera ha expresado su confianza en que la tramitación parlamentaria permita conseguir una buena ley.

RECHAZO DE TODOS LOS GRUPOS

Todos los grupos políticos han votado en contra de la enmienda a la totalidad. Por parte de Unidas Podemos, la diputada Cristina Mayor ha argumentado que la ley de juventud necesitaba una actualización porque las necesidades y la realidad han cambiado.

Mayor ha reclamado políticas concretas para que los jóvenes, unos 174.000 en las Islas, puedan desarrollar un proyecto de vida con total autonomía tras haber sufrido la crisis de 2008 y la pandemia.

La diputada ha admitido que no le ha causado sorpresa el argumento de Vox para oponerse a la ley. "Chiringuito, catalán e ideología, con esto niegan cualquier propuesta parlamentaria", ha apuntado.

Mayor ha reclamado a Vox propuestas concretas en materia de juventud y ha acusado a la formación que dirige Jorge Campos de "ridiculizar" todos cualquier avance con discursos vacíos de contenido.

Por parte de Cs, el diputado Juan Manuel Gómez, ha alertado del desconocimiento del funcionamiento de la administración que se desprende del discurso de Vox. "Ustedes no son vagos, pero sí que son frívolos", ha señalado Gómez.

El diputado de la formación naranja ha criticado que las propuestas de Vox relegan la participación de los jóvenes al voto a partir de los 18 años.

Gómez ha argumentado el voto en contra a la enmienda a la totalidad en que la ley de juventud es necesaria porque favorece la participación y las políticas huyendo de la verticalidad.

El portavoz de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat ha empleado solo unos minutos de su tiempo para argumentar que intervenir en el debate en un momento "en el que la vida pasa muy rápido es perder el tiempo y volver 50 años atrás discutiendo según qué cuestiones".

La diputada de El PI Lina Pons ha lamentado el "debate estéril" generado al entender que a Vox lo que digan los grupos "le entra por un oído y les sale por otro".

Además, ha criticado que rechacen el uso del decreto ley, pero que cuando les presentan un proyecto de ley lo devuelven. Pons ha criticado que "con 12 líneas" Vox ya haya acabado todo el trabajo que tenía que hacer con esta ley.

Ante el argumento de la "colectivización", la diputada de la formación regionalista ha respondido que es Vox quien pretende "colectivizar para arrinconar" a las minorías.

La diputada de MÉS per Menorca Patricia Font ha reivindicado una política de juventud a la altura de las exigencias del siglo XXI que cuente con los jóvenes como agentes de cambio.

Font ha rechazado que se pretenda concebir a los jóvenes únicamente como un sujeto pasivo y ha criticado la "adultocracia" que ve a los jóvenes "como parte del problema y no como parte de la solución".

En su turno, el diputado del PSIB de Formentera, Antonio Jesús Sanz, ha lamentado que Vox únicamente se limite a descalificar las políticas con las que no está de acuerdo.

Sanz ha reivindicado la emancipación como eje de la ley y ha recordado que en 2006 había el doble de emancipación y la mitad de paro que ahora.

Por parte del PSIB, el diputado Ares Fernández ha criticado que Vox se limite a "dinamitar" una ley que pretende mejorar la vida de casi 200.000 jóvenes de Baleares.

"Es un debate de presente y de futuro, las políticas de juventud nacen del objetivo de facilitar una vida plena a una parte de la sociedad", ha apuntado.

Fernández ha reclamado un ejercicio de empatía con los miles de jóvenes que desde hace mucho tiempo lo pasan mal y para una generación que hasta hace poco aún estaba padeciendo los efectos de la crisis de 2008, se ha enfrontado a la pandemia y ahora se encuentra "con el fantasma de la guerra".

El diputado socialista ha apuntado que la ley busca un marco de seguridad en un contexto de incertidumbre y ha argumentado que propiciar el debate de la totalidad es también negar el debate parlamentario.

PRECEDENTE DE LA TRAICIÓN

El diputado del PP Antoni Fuster ha justificado su abstención en que "no es la ley que hubiera presentado el PP", y principalmente en el precedente de la ley de Educación, tramitación a la que el PP llegó "con la mejor de las voluntades para ser traicionado en la negociación".

Fuster ha asegurado que la intención del PP es llegar al consenso y poder mejorar la ley por lo que, ha explicado, se han presentado 128 enmiendas a los 114 artículos.

El diputado del PP ha expresado la necesidad de una ley que sea útil para los jóvenes y que "se centre en lo importante, el trabajo, el principal problema de la juventud".

Fuster ha pedido que la norma aborde las posibilidades del emprendimiento, una verdadera política de vivienda, abordar la salud mental "con seriedad", el mundo rural, la formación, la educación y la familia.