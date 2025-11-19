Todos los partidos de Baleares se muestran preparados para ir a las urnas tras insinuar Prohens un adelanto electoral

PALMA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Todos los partidos con representación en el Parlament se han mostrado "preparados" para ir a las urnas después de que la presidenta del Govern, Marga Prohens, insinuara un posible adelanto electoral.

Así se han manifestado los diferentes portavoces parlamentarios en sus correspondientes ruedas de prensa posteriores a la Junta de Portavoces celebrada este miércoles.

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha considerado que su partido se encuentra en una situación "óptima" para afrontar un adelanto electoral, ya que "todas las encuestas" le sitúan "próximo a la mayoría absoluta".

"Al PP le gusta ir de elecciones, pero también tenemos capacidad de aguantar hasta 2027", ha subrayado. No obstante, ha dicho que, tal y como ha manifestado Prohens en diversas ocasiones, "las elecciones no se anuncian sino que se firman y se convocan".

El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha sostenido que "el mejor escenario" que puede darse en Baleares sería el adelanto electoral, al que se ha referido como una "improvisación" de la presidenta.

Preguntado por los periodistas acerca de quién sería el candidato del PSIB al Govern, el socialista ha reiterado que eso debería decidirse en el correspondiente proceso interno del partido.

"Estaríamos muy animados y muy gustosos de activar los procedimientos lo antes posible si Prohens convoca elecciones", ha afirmado.

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha dicho que su partido "no tendría ningún miedo" a un adelanto electoral. "Estaríamos muy contentos. A nivel nacional el PP está perdiendo votos, algo están haciendo mal", ha subrayado.

El líder parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha dicho que están "más que preparados para acudir a unas elecciones cuando haga falta con toda la fuerza y el convencimiento.

El ecosoberanista, pese a que ha considerado que las palabras de la presidenta en el pleno del martes son "sintomáticas de la forma de funcionar del Govern" y van más allá de ser "una anécdota", ha defendido que un adelanto electoral no debe ser usado como "un elemento de amenaza a los partidos de la oposición".

"O no solo de la oposición. Porque cuando dijo que todo el mundo temblaría su brazo se fue a la bancada de Vox. Pero tal vez la que temblaría sería ella", ha apostillado.

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha dicho que "en absoluto" temblaría su partido si los ciudadanos fuesen llamados a las urnas de forma prematura. Prueba de ello, ha asegurado, es que él fue uno de los que durante el pleno inició los gritos de '¡Elecciones!' que se le han atribuido a la bancada socialista.

"Estamos totalmente preparados. Nosotros encantados de que haya elecciones, porque cuando un partido está en la oposición, por poco en forma que esté, es lo que desea", ha subrayado.

Esta misma mañana Prohens ha rebajado el tono, poniendo de relieve la "estabilidad" de su Ejecutivo y remarcando que las elecciones "no se pueden convocar por oportunismo político".