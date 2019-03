Un total de 110 personas, 44 de ellas menores, dejan Son Banya con motivo de su desmantelamiento

Actualizado 06/03/2019 13:14:15 CET

Este miércoles se han llevado a cabo dos órdenes de desahucio pero no se ha podido derribar ninguna vivienda

PALMA DE MALLORCA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha proseguido este miércoles con el proceso de desmantelamiento del poblado de Son Banya, por el cual se han derribado ya 32 casas. Desde que empezó, han salido del poblado un total de 66 adultos y 44 menores.

Desde Cort, han informado de que el operativo de este martes estaba integrado por técnicos del Ayuntamiento, Policía Local y Nacional, entre otro personal, que han ejecutado las dos órdenes de desahucio que estaban previstas.

Sin embargo, no se ha demolido ninguna casa. Una de ellas no se ha derrumbado, tal y como ya se había previsto, dado que la familia afectada no cuenta con un alojamiento alternativo.

La otra casa que se había previsto derribar no se ha demolido, tras constatar los técnicos que la demolición afectaba a las estructuras contiguas.