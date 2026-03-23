Un total de 17 empresas de Baleares participan en la feria Alimentaria para dar a conocer el producto local - CAIB

PALMA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha reforzado la presencia del producto agroalimentario de Baleares en una nueva edición del Salón Internacional de la Alimentación, Bebidas y Food Service, Alimentaria, en la que participan 17 empresas y consejos reguladores de las Islas.

En esta edición, que se celebra en Barcelona esta semana, el estando '4 illes per assaborir' acoge siete empresas más que el año pasado, según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

Así, el espacio es un escaparate de productos con IGT y DO, como aceite y aceituna, vino, queso, sobrasada, bebidas espirituosas, infusiones, huevos ecológicos, embutidos, carne, sal y pimentón.

El director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha asistido a la inauguración de la feria, que ha destacado como "un escaparate para el producto local" y que permite "mostrar la calidad, la diversidad y el valor añadido de los productos de Baleares".

La participación se complementa con un programa de cocina en directo con producto local durante los cuatro días de feria, con la participación de chefs y profesionales del sector, así como con un espectáculo de coctelería el último día.

Así, este lunes el chef Juan Pinel del restaurante L'Àtic en Mallorca presenta elaboraciones con productos como la serviola, la 'safarnària', el cerdo negro mallorquín, la patata de Sa Pobla o las 'burballes' con raya mallorquina.

El martes será el turno del chef Edgar Rodríguez, del restaurante Aromata en Mallorca, quien ofrecerá propuestas centradas en productos como el cerdo negro, la gamba blanca, las naranjas de Sóller o la 'safarnària'.

Igualmente, el miércoles, el chef Patrick James, del restaurante Pan y Vino en Menorca, propondrá elaboraciones dulces y saladas con productos emblemáticos de las Islas, como la ensaimada, el queso Mahón-Menorca o la sobrasada de Mallorca.

También se llevará a cabo una experiencia de cata simultánea de productos de la IGP Sobrasada de Mallorca, DO Binissalem, DO Aceite de Mallorca y DO Aceituna de Mallorca.

Por último, el jueves, el coctelero Matías Iriarte ofrecerá demostraciones de coctelería con productos como la ginebra de Mahón y de algarroba, con el objetivo de poner en valor la versatilidad del producto local.

Además de las muestras de cocina en directo, el Consejo Regulador de la DO Binissalem ofrecerá catas de vinos durante todos los días de la feria.

"La promoción del producto local mediante este tipo de eventos contribuye no solo a reforzar su comercialización, sino también a poner en valor el papel del sector primario, clave para la sostenibilidad, el territorio y la identidad de Baleares", ha destacado Llabrés.

La acción se enmarca en la estrategia de la Conselleria para ampliar los canales de comercialización de los productores agroalimentarios y reforzar la competitividad del sector.

La Conselleria ha puesto en valor que la promoción del producto agroalimentario local cuenta con una dotación de 4,5 millones de euros, procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), para el periodo 2025-2027, que se destina a actuaciones como la participación en ferias, acciones de visibilidad y promoción.

Las empresas que participan en la feria son la DOP Aceite de Mallorca, la IGP Sobrasada de Mallorca, Destilería Xoriguer, Destilerías Jordi Perelló, Licors Moyà 1890, T'Estim, Finca Treurer, la DO Binissalem -con la participación de Bodegas José L. Ferrer y la bodega Can Fumat-, quesos Torre Trencadeta, huevos ecológicos Mater, Comercial Embutidos de Mallorca, Can Company, Flor de Sal d'Es Trenc, Cavalleria Nova y el Consejo Regulador de la DOP Pimentón de Mallorca.