Un total de 24 estudiantes baleares viajan a Canadá tras obtener a una beca de excelencia

Estudiantes premiados con la beca de excelencia del Govern durante su estancia en Canadá. - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

PALMA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 24 alumnos perceptores de la beca de excelencia del Govern están cursando sus estudios este primer trimestre del curso, en centros educativos de Canadá.

Los estudiantes han recibido la visita de la directora general de Planificación y Gestión Educativas, Catalina Ginart, quien ha podido intercambiar impresiones con los estudiantes y conocer de primera mano cómo están viviendo la experiencia, según ha explicado la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado.

Los alumnos, 14 procedentes de Mallorca, cuatro de Menorca y seis de Eivissa, comenzaron en septiembre el curso en las provincias de Ontario, Columbia Británica, Alberta y Nueva Escocia.

La manutención en régimen de familia de acogida, el pago de las gestiones para la matrícula educativa, las actividades lúdico-deportivas y culturales y los seguros correspondientes, además del seguimiento durante el trimestre, están incluidos en la beca que han recibido los estudiantes.

Durante la estancia, los alumnos cursan sus estudios en centros educativos canadienses y tienen la oportunidad de practicar inglés, conocer de cerca una nueva cultura y el funcionamiento de un sistema educativo diferente.