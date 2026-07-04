Un total de 35 aspirantes a bombero inician el curso formativo previo a su incorporación al servicio en Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 35 aspirantes a bombero conductor han iniciado el curso de formación correspondiente al proceso selectivo para incorporarse al cuerpo de Bomberos de Palma.

La formación, con una duración de seis meses, constituye una fase imprescindible del proceso de selección. Una vez superada, los aspirantes accederán al periodo de prácticas en los parques de bomberos de Palma, paso previo a su incorporación definitiva al cuerpo, según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

El acto de presentación de los aspirantes se ha celebrado en la OAC de Sant Ferran y ha contado con la asistencia del regidor de Función Pública, Llorenç Bauzá; el coordinador general de Seguridad Ciudadana, Jaume Pla, y el jefe de Bomberos de Palma, Eder García.

Desde el Consistorio han recordado que la Oferta de Empleo Público de 2026 incluye otras 20 nuevas plazas de bombero-conductor, a las que se añaden las 20 ya convocadas en 2025.

Paralelamente, el equipo de gobierno está llevando a cabo un importante plan de renovación de los medios materiales del cuerpo. Entre las actuaciones destacan la adquisición de un nuevo camión Bomba Urbana Ligera (BUL), la incorporación de tres nuevos furgones, el inicio del expediente para la contratación de una autobomba nodriza pesada y la recuperación del histórico vehículo Hispano Suiza Auto de 1914.

A estas inversiones se añaden las actuaciones de mejora en los parques de bomberos de Sa Teulera y Playa de Palma, así como la recuperación del Parque Central Magdalena Rigo, con el objetivo de dotar al servicio de unas instalaciones más modernas y funcionales para garantizar una respuesta cada vez más eficaz ante las emergencias.