Un total de 36 bomberos trabajarán en cuatro turnos en el nuevo de "última generación" de Manacor

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha inaugurado hoy el nuevo parque de bomberos en Manacor, se trata de una infraestructura de "última generación" que, según la institución, supondrá un gran avance para la seguridad de la ciudadanía de la isla.

Como ha informado la institución insular, este viernes el presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha inaugurado el parque en el polígono de Manacor, donde se han renovado completamente las instalaciones y, por tanto, ya no se tendrá que abonar un alquiler como con el antiguo parque provisional.

La instalación cuenta con una superficie de 1.530 metros cuadrados divididos en dos plantas y una torre de prácticas. El parque está completamente insonorizado, libre humos y dispone de una sala de descontaminación, tanto para camiones como para personal. Ahora los bomberos de Manacor tendrán más espacios amplios privados para el descanso, habitaciones, baños, gimnasio, comedor y zonas específicas para la formación además de una sala EPI de primera intervención.

En la estación trabajan un total de 36 bomberos, divididos en cuatro turnos de nueve efectivos, lo que refuerza la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia en toda la isla.

Durante el acto de inauguración, al que han acudido miembros del equipo del Consell y varios representantes del cuerpo de Bomberos de Mallorca, se ha llevado a cabo una visita guiada a las instalaciones.

Galmés ha destacado que el nuevo parque "es una apuesta clara por la seguridad y la modernización de los Bomberos de Mallorca".