Un total de 40 forenses de Baleares completan una formación para valorar y calificar el grado de discapacidad - CAIB

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 40 profesionales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Baleares han completado la formación en el uso de Baredi, una herramienta utilizada para la valoración y calificación del grado de discapacidad.

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha explicado este miércoles en un comunicado que este recurso sirve de apoyo técnico cuando los forenses intervienen en procedimientos judiciales relacionados con el reconocimiento, la declaración o la calificación del grado de discapacidad.

Durante las sesiones formativas, los profesionales del órgano de valoración de la discapacidad han explicado el funcionamiento de la herramienta y los criterios que se aplican en el proceso de valoración, con el objetivo de que los profesionales dispongan de los conocimientos necesarios para utilizarla en el ámbito judicial.

En este sentido, Baredi permite aplicar criterios homogéneos en un proceso complejo como es la determinación del grado de discapacidad y disponer de una herramienta técnica común en los procedimientos judiciales.