Un trabajador fallece en Eivissa al caer desde 20 metros mientras podaba un árbol

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

EIVISSA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador ha fallecido en Eivissa en un accidente laboral registrado mientras talaba un árbol.

Según ha informado el Ayuntamiento de Santa Eulària, el aviso se recibió este martes a las 11.00 horas.

El trabajador cayó desde una altura de unos 20 metros mientras realizaba labores de poda en un árbol.

Hasta el lugar, situado en Can Furnet, se desplazaron efectivos de la Policía Local de Santa Eulària, sanitarios y la Guardia Civil, encargada de la investigación.