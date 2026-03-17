Los trabajadores de la Aemet en Baleares se suman a las protestas y se concentrarán el próximo jueves en Palma

Archivo - Varias personas durante una concentración, en la sede de la AEMET, a 12 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

PALMA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares se sumarán a las protestas que se iniciaron hace un mes en diferentes puntos de España, que podrían desembocar en una huelga, y se concentrarán el próximo jueves frente a la delegación territorial de Palma.

La movilización, convocada por los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, tendrá lugar entre las 11.30 y las 12.00 horas y coincidirá con otras similares en Cantabria y Catalunya.

Según ha informado CCOO en un comunicado, el motivo de la protesta es reclamar más empleo público y mejoras en las condiciones de las plantillas de las diferentes delegaciones territoriales.

Aunque las concentraciones se iniciaron hace un mes en Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Gran Canaria, A Coruña y Murcia, los pocos avances en la negociación de los trabajadores con la Aemet y el Ministerio de Transición Ecológica ha provocado que se reactiven.

Sí que se han dado algunos pasos adelante para mejorar la situación laboral en la Aemet como la publicación de un real decreto ley que recoge una oferta de empleo pública extraordinaria para hacer frente a la "merma" sufrida por la plantilla en los últimos años. Según indicó el Ministerio a los sindicatos, se prevé destinar unos 13 millones de euros para dicha medida.

No ha sucedido así con la mejora de las condiciones de los trabajadores, donde no se han registrado avances más allá de anunciar que siguen adelante los expedientes para aumentar el nivel en predicción y en la creación de una nueva bolsa de productividad, así como la intención de seguir manteniendo las medidas planteadas para los horarios especiales.

Estas medidas, para las tres organizaciones sindicales, son "a todas luces insuficientes" y han reclamado Sin mejoras de niveles, complementos, productividad, formación y unas nuevas instrucciones de horarios especiales. Si no, las movilizaciones seguirán en las próximas semanas y no descartan la posibilidad de ir la huelga.