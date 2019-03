Los trabajadores de la EMT harán huelga indefinida de 24 horas a partir del 1 de abril

Publicado 18/03/2019 20:31:11 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de la EMT han anunciado este lunes que harán huelga indefinida de 24 horas a partir del día 1 de abril, además de paros de dos horas los días 25, 27 y 29 de marzo de 08.00 a 10.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas.

Según ha informado el Comité de Empresa de la EMT-Palma en un comunicado, este lunes se había convocado a los representantes de los trabajadores en el Tribunal de arbitraje para intentar llegar a un acuerdo con la dirección de la empresa.

"Lamentablemente la dirección de la EMT no ha tenido una actitud muy positiva y eso ha provocado que no se pudiera llegar a un acuerdo para evitar los paros, de hecho, a este acto no ha asistido, ni siquiera, el director de la Empresa, Mateu Marcús", han lamentado.

Por eso, han insistido en que pretenden "seguir denunciando la ilegalidad de esta convocatoria" aunque "la dirección siga con sus pretensiones sin importarle, lo más mínimo, los usuarios transporte".

Finalmente, han asegurado que se trata de "una estrategia política, que lo único que busca es arañar un puñado de los votos de los socios de MÉS en el Ayuntamiento, culpando del conflicto al actual alcalde que es el máximo responsable".