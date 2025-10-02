Trabajadores de la Fundación para la dependencia acuerdan ir a huelga indefinida a partir del 15 de octubre

Archivo - Dependencia, ayuda a domicilio, personas mayores. (Foto de recurso). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de la Fundación para la dependencia han acordado ir a huelga indefinida a partir del próximo miércoles 15 de octubre para reclamar mejoras retributivas.

Según ha informado el sindicato CSIF --mayoritario en esta fundación-- en un comunicado, así se ha decidido en las asambleas de trabajadores celebradas este miércoles y jueves.

De este modo, este jueves se ha registrado oficialmente la convocatoria de huelga y ha quedado constituido el Comité de Huelga, con representación de trabajadores de Mallorca e Ibiza.

Los trabajadores realizarán huelga indefinida a partir del 15 de octubre todos los días y en todos los turnos, concentraciones diarias en las sedes de la Conselleria Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en Mallorca y en la delegación de Ibiza, así como en los centros de trabajo para que el personal de servicios mínimos pueda "visibilizar la protesta".

Desde el sindicato han apuntado que los delegados de personal de cada centro o servicio serán los responsables de revisar que se cumplen los "estrictos" servicios mínimos y de velar para que todos los trabajadores puedan ejercer su derecho a huelga "de forma libre y sin coacciones".

Asimismo, el Comité Intercentros se ha dirigido a usuarios, familiares y personas en lista de espera para transmitirles que esta medida, "lejos de ir contra ellos", es "vital para garantizar la continuidad de la atención de calidad que se merecen".

"Nuestro compromiso con el cuidado sigue intacto; lo que pedimos es el reconocimiento justo de la administración a través de condiciones laborales y salariales dignas", han sostenido.

Desde el Comité Intercentros mantienen la "mano tendida al diálogo", aunque "con firmeza en la convicción de que esta huelga es el resultado de años de precarización y aplazamientos". En este sentido, han concluido que la huelga solo se levantará cuando exista "un compromiso real, serio y escrito que garantice la equiparación salarial que merecen los trabajadores".