Los trabajadores de Fundación para la dependencia aprueban huelga indefinida al ver "insostenible" la situación actual

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de la Fundación para la dependencia han aprobado este lunes la convocatoria de huelga indefinida al ver "insostenible" la situación actual.

En un comunicado, el Comité Intercentros de la Fundación para la Dependencia ha informado que los trabajadores de la Fundación han aprobado este lunes en asamblea la convocatoria de huelga indefinida.

Tras la reunión mantenida a las 10.30 horas con la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, a las 14.00 horas se han celebrado asambleas de trabajadores en los distintos centros de la Fundación.

En ellas, los representantes del Comité Intercentros han informado a la plantilla del contenido de la reunión y, tal y como estaba previsto, se ha votado la convocatoria de huelga indefinida.

Desde la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia se ha convocado a los representantes del Comité Intercentros a una nueva reunión el 13 de octubre, en la que se comprometen a presentar una propuesta para dar solución al conflicto.

Sin embargo, en las asambleas de este lunes los trabajadores de la Fundación para la dependencia han manifestado de forma clara que: la situación actual es "insostenible"; que desde 2019 se viene arrastrando una "precariedad salarial" que "no se resuelve"; que la atención a las personas más vulnerables de esta comunidad está recayendo "únicamente en la vocación y profesionalidad" de unos trabajadores "cada vez más escasos debido a la precariedad"; y, finalmente, que una vez más, la administración "aplaza una propuesta que nunca llega", generando "frustración" e "indignación".

Ante esta realidad, la inmensa mayoría de los trabajadores que han participado en las asambleas han votado sí a la convocatoria de una huelga indefinida, expresando su "hartazgo" y su sensación de que siempre se promete una respuesta "en la próxima reunión".

El Comité Intercentros, recogiendo el mandato de los trabajadores, ha manifestado con todo que se pondrá manos a la obra para iniciar "de inmediato" los trámites para constituir un comité de huelga, dado que los trabajadores no se sienten escuchados ni valorados frente a la "nula" respuesta de la administración.