Trabajadores de Fundación para la Dependencia y Govern firman el acuerdo de mejoras salariales y se desconvoca la huelga

Trabajadores de Fundación para la Dependencia y Govern firman el acuerdo de mejoras salariales

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de la Fundación para la Dependencia y el Govern han firmado este jueves en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib) el acuerdo para mejorar las condiciones salariales y que supone la desconvocatoria definitiva de la huelga.

Al acto de medicación han asistido representantes de las consellerias de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia y de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, así como el comité de huelga y la Fundación, según han señalado los sindicatos CSIF y USAE y el Govern.

Según el acuerdo, la Fundación se compromete, una vez haya finalizado la tramitación parlamentaria del decreto ley aprobado por Consell de Govern el pasado viernes y con los correspondientes informes favorables, a presentar un calendario detallado con las fechas de cobro de las cantidades adeudadas.

El primer pago será del 33,33% del total en 2025, del 73,33% del total en 2026 y del 100% en 2027. La subida salarial se aplicará a todo el personal de la Fundación.

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha agradecido a los trabajadores "su buena disposición y el talante" demostrado durante todos estos días de negociación y ha celebrado el acuerdo, con el que se da una respuesta a la reivindicación que han llevado a cabo los trabajadores desde 2019.

Ante el acuerdo, el comité de huelga ha desconvocado oficialmente la huelga y todas las concentraciones previstas. Según ha destacado CSIF, el acuerdo supone un "avance real" en el reconocimiento de las reivindicaciones de los trabajadores y un compromiso "firme" de actualización salarial.

El Comité Intercentros ha agradecido el apoyo, la confianza y la unidad demostrada por toda la plantilla durante este proceso. También ha valorado positivamente el acuerdo y la predisposición de la Conselleria, aunque ha remarcado que los derechos de los trabajadores no deberían ser sometidos a una huelga para ser reconocidos.