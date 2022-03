Trabajadores del servicio de jardinería de Manacor irán a huelga indefinida a partir del 21 de marzo

PALMA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores del servicio público de jardinería del Lote 2 de la contrata del Ayuntamiento de Manacor, pertenecientes a la empresa Acciona Medio Ambiente, irán a la huelga indefinida, a partir del próximo 21 de marzo. La convocatoria afecta a un total de ocho empleados.

Según ha informado CCOO en un comunicado de prensa, las causas que motivan la huelga son, entre otras, que la empresa "no dispone de los recursos humanos mínimos establecidos en el PCT del Ayuntamiento de Manacor, faltando tres trabajadores para cumplir dicho mínimo".

Además, el sindicato ha asegurado que "la empresa no permite disfrutar las vacaciones de la misma forma a como se hacía previamente a la subrogación" y "no paga correctamente el plus de peligrosidad".

De acuerdo con CCOO, "no se abona durante los períodos vacacionales la media de los conceptos salariales de los seis meses anteriores", ni tampoco "los pluses salariales durante los permisos y licencias". "Todo ello provoca que se acumulen unos atrasos salariales, de un año atrás, que ascienden a unos 2.000 euros por trabajador", han apuntado.

CCOO ha indicado que el conflicto laboral comenzó en octubre de 2021, cuando la delegada de personal hizo una consulta sobre nóminas a la federación del Hábitat de CCOO y "se encontraron muchas irregularidades y unos atrasos de 2.000€ anuales por incumplimientos del convenio".

Así, se convocó una reunión con la empresa Acciona Medio Ambiente el 1 de febrero de 2022, pero las ofertas de la empresa "no llegan al mínimo legal establecido del convenio y no reconocen la retroactividad de los atrasos salariales", según CCOO.

Ante esta situación, los trabajadores realizaron una asamblea el 22 de febrero y votaron, de forma unánime, ir a huelga indefinida a partir del próximo 21 de marzo. No obstante, se convocará a las partes implicadas en el Tamib para negociar una solución antes a la huelga indefinida.

"Esperamos llegar a un acuerdo que implique el cumplimiento del convenio, y más teniendo en cuenta que se trata de un servicio público del Ayuntamiento de Manacor. Para evitar, de esa forma, los perjuicios que se puedan ocasionar a la ciudadanía por la falta de mantenimiento de jardinería en Manacor", han concluido desde CCOO.