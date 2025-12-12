El trabajo de 'marger' consigue el reconocimiento oficial del Estado

Margrer trabajando - GREMI DE MARGRERS

PALMA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gremio de 'Margers' ha conseguido el reconocimiento oficial del Estado por lo que ha reclamado al Consell de Mallorca y a las demás instituciones la reapertura, después de 15 años, de las escuelas del oficio de 'pedra en sec'.

Según ha informado el gremio en una nota de prensa, el Consejo de Ministros ha aprobado esta semana, a propuesta del Ministerio de Educación, la creación del certificado de construcción de 'pedra en sec' de 600 horas.

Según han indicado, este certificado "validará a sus titulares para organizar trabajos de construcción de pedra en sec", levantar muros de contención, paredes y otros elementos de piedra natural con la técnica de construcción en seco, como empedrar suelo y canalizaciones.

El Gremio, fundado en 2016, ha asegurado haber conseguido uno de sus objetivos fundacionales, promover la cualificación profesional del oficio a nivel estatal, un paso imprescindible para el reconocimiento de la profesión y única manera de garantizar la formación de nuevas generaciones.

El presidente del Gremio, Lluc Mir, ha indicado que este es un "paso histórico" ya que las escuelas de este oficio interrumpieron su actividad por falta de reconocimiento oficial y ahora se podrán reabrir.