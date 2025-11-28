Las Tramuntana Talks sobre emprendimiento concluyen su décima edición con cerca de un centenar de asistentes

Una conferencia de las Tramuntana Talks - CAIB

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Tramuntana Talks han concluido este viernes su décima edición tras tres jornadas que han contado con cerca de un centenar de asistentes.

Durante la iniciativa, organizada por la Fundació Bit y el Govern, se han facilitado 13 reuniones de mentoría entre los emprendedores de Emprenbit y los ponentes invitados.

Según ha señalado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, las Tramuntana Talks se enmarcan en el programa de apoyo al emprendimiento tecnológico y se consolidan como una cita imprescindible para el ecosistema emprendedor de las Islas.

Durante esta semana, tres figuras destacadas del emprendimiento han ofrecido charlas en el ParcBit y también en línea, compartiendo experiencias de crecimiento, innovación y aprendizajes acumulados en la creación y expansión de empresas emergentes.

Según el vicepresidente de la Fundación Bit, Sebastián González, una de las iniciativas estratégicas del Plan de Atracción y Fidelización de Empresas y Talento del ParcBit es reforzar el espíritu emprendedor y las oportunidades de financiación en el ParcBit, con acciones como la implementación de un programa anual de aceleración de ideas por verticales sectoriales y la celebración del 'Balearic Islands Investors Day'.

La primera sesión, el pasado miércoles, fue a cargo del inversor y emprendedor especializado en empresas SaaS B2B habilitadas con inteligencia artificial, Joan Pina. Con una trayectoria vinculada a más de 30 proyectos de alto potencial, Pina aportó una visión estratégica sobre las claves para detectar oportunidades y acelerar el crecimiento empresarial.

Al día siguiente, el fundador y CEO de Shakers, Héctor Mata, centró su intervención en los rituales y prácticas que realmente impulsan una empresa emergente, rompiendo mitos comunes y ofreciendo una mirada honesta sobre qué funciona y qué no en la hora de escalar un proyecto de innovación.

La última sesión, este viernes, ha cerrado el ciclo con la participación del CEO y fundador de Tuvalum, Ismael Labrador, empresa especializada en la venta de bicicletas reacondicionades. Labrador ha compartido la evolución de su proyecto y su experiencia en rondas de financiación, así como su visión sobre el futuro del sector.