El tranvía de mulas de Palma protagoniza la nueva sesión del ciclo de conferencias de SFM este martes en el Términus. - CAIB

PALMA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) organiza este martes una nueva sesión del ciclo de conferencias que se celebra en el edificio Términus, dedicada a la historia del tranvía de mulas, el primer transporte colectivo interurbano sobre raíles de Palma

La ponencia, titulada 'El tranvía de mulas de Palma (1891-1916)', será impartida por el investigador Antoni Sanchís a las 18.00 horas en el edificio Términus. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

La sesión propone un recorrido por los orígenes y el funcionamiento de este sistema de transporte, conocido también como 'tranvía de sangre', que a finales del siglo XIX conectaba la plaza d'en Coll con la iglesia de San Nicolás de Porto Pi.

A partir de este hilo conductor, se abordará el papel que desempeñó en una Palma en plena transformación, que comenzaba a incorporar nuevas formas de movilidad vinculadas a la modernidad.

La charla también permitirá acercarse a la dimensión más cotidiana de este servicio, con referencias a la experiencia de los usuarios y a distintas anécdotas que ayudan a entender cómo era la vida urbana en aquel momento.

El contenido de la ponencia se basa en el trabajo de investigación recogido en el libro 'El tranvía de mulas de Palma. La Sociedad Mallorquina de Tranvías (1891-1916)', editado por Documenta Balear, en el que Sanchís reconstruye la historia de este sistema y ofrece una mirada sobre la evolución urbana y social de Palma entre finales del siglo XIX y principios del XX.

Antoni Sanchís es investigador especializado en historia ferroviaria y uno de los impulsores del Museo del Ferrocarril de Mallorca. Ha participado en diversas iniciativas de recuperación y preservación del patrimonio ferroviario de la isla y es autor de publicaciones centradas en la historia del transporte sobre raíles.