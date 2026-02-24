Trece artistas plásticos protagonizarán la exposición 'Taula 0' en Can Balaguer el próximo viernes

La exposición 'Taula 0. Gabinet de curiositats'. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 13 artistas plásticos protagonizarán desde este viernes la exposición 'Taula 0. Gabinet de curiositats' en Can Balaguer, una muestra con la que se inaugura el ciclo de actividades culturales agrupadas en torno a la plataforma 'Taula'.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha explicado que la propuesta reúne obras que constituyen una "rara avis", incluso desde el punto de vista de los lenguajes creativos habituales de los artistas participantes.

Asimismo, ha recordado que todos los autores que forman parte del proyecto han sido galardonados con el premio Xam de artes plásticas, que concede el Rotary Club Palma Ramon Llull.

La relación de artistas participantes en 'Taula 0. Gabinet de curiositats' está integrada por Amador, Joan Ramon Bonet, José Manuel Broto, Maria Carbonero, Toni Catany, Joan Costa, Ñaco Fabré, Rafa Forteza, Pep Llambias, José Luis Maraver, Francesca Martí, Horacio Sapere y Josep Maria Sirvent.

La selección de las obras ha sido realizada por la comisaria de la exposición, Raquel Victoria, de quien el regidor de Cultura, Javier Bonet, ha destacado que "ha puesto toda su sensibilidad y atención para detectar aquellas maravillas que los artistas atesoran en sus estudios y que, muchas veces, pasan inadvertidas o no obtienen la visibilidad que merecen".

Otro de los aspectos destacados de la exposición es su apuesta por la sostenibilidad, ya que las estructuras utilizadas están realizadas en madera de pino y materiales reciclados.

Bonet ha presentado este martes la iniciativa en un acto al que también han asistido el coordinador general de Cultura y Turismo, Fernando Gómez de la Cuesta; la comisaria de la exposición, Raquel Victoria; y la presidenta del Rotary Club Palma Ramon Llull, Maria Ramon, entre otros.

Durante su intervención, Bonet ha señalado que la exposición es una iniciativa que "contribuye a dotar de mayor calidad y diversidad a la candidatura de Palma a Capital Europea de la Cultura para 2031".