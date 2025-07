Una treintena de trabajadores del 112 se concentran frente al Parlament para exigir mejoras laborales

CGT Baleares advierte que con la huelga indefinida la atención a todas las llamadas no está garantizada

PALMA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de personas, según CGT, se han concentrado este miércoles frente al Parlament y la Conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas para exigir una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del 112 de Baleares, que llevan siete días de huelga indefinida.

Según CGT Baleares, tras el comienzo de la huelga desde el pasado jueves, se han incumplido en todos los turnos los servicios mínimos decretados del 100%, una muestra, han señalado, de la falta de personal en el servicio del 112.

A pesar de que los trabajadores no pueden acogerse al derecho a huelga, el sindicato ha explicado que en una "gran cantidad" de turnos se ha contado con un 20 por ciento menos de compañeros atendiendo llamadas.

"La gravedad fue en aumento cuando turnos como los del jueves 3 de mañana y tarde, o el domingo 6 por la mañana, atendíamos emergencias con dos operadores menos en Baleares", han señalado.

En este sentido, han advertido que ha habido turnos "especialmente lesivos contra la comunidad y calidad del servicio" en los que han faltado tres operadores de emergencia. El sábado, por ejemplo, llegaron a ser cinco operadores para todo el territorio balear (sin restar los descansos necesarios y obligados); y el lunes, solo dos operadores.

Igualmente, CGT Baleares ha criticado que el Govern quiere contabilizar algunos puestos que no atienden llamadas de emergencia para argumentar que se garantiza el servicio. No obstante, la sección sindical ha advertido que la atención a todas las llamadas "no está garantizada".

Además, han considerado que la última propuesta ofrecida por el Govern, antes de iniciar la huelga, es "totalmente lesiva (sino insultante), queriendo quitar derechos de días de vacaciones y licencias, y aumentando el número de turnos en verano". Por el momento, no hay prevista ninguna reunión con el Govern.