Tres personas, entre ellas una embarazada, resultan heridas en accidente de tráfico en Eivissa

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EIVISSA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tres personas, entre ellas una mujer embarazada, han resultado heridas en un accidente de tráfico en Eivissa.

Dos personas permanecen estables en observación en las Urgencias del Hospital Can Misses tras verse implicados en la colisión de varios vehículos.

Se trata de un hombre español de 44 años y de una francesa de 35, embarazada, que han sufrido politraumatismos, según ha informado el Área de Salud de las Pitiusas. Un herido leve de 57 años ha sido trasladado a una clínica privada.

Según ha informado el SAMU 061, el accidente ha tenido lugar en la carretera de Sant Antoni cuando han colisionado por alcance tres vehículos, estando implicados un camión de la basura y un taxi. El camión, además, ha dado una vuelta de campana.

Hasta el lugar han acudido dos ambulancias de Soporte Vital Avanzado y una de Soporte Vital Básico, trasladando a tres de los heridos a los dos hospitales.