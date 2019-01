TripAdvisor selecciona a 41 hoteles de Baleares en sus Premios Travellers' Choice

Publicado 23/01/2019 10:38:30 CET

Se han reconocido 7.812 establecimientos en 94 países de todo el mundo

PALMA DE MALLORCA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La web de viajes TripAdvisor ha seleccionado este martes a 41 hoteles en Baleares, entre los ganadores de la 17 edición de sus Premios Travellers' Choice Hoteles, que reconocen "la excelencia en calidad, servicio y valor" de cada uno de estos establecimientos, así como anuncian los promotores de este certamen.

Según ha explicado el portal de viajes en un comunicado, Baleares se posiciona como la comunidad con mayor número de premios acumulados, con un total de 61 reconocimientos en 41 hoteles, seguida de Andalucía --32 hoteles y 39 premios, dos de ellos a nivel europe--, Cataluña --25 hoteles y 38 premios-- y Canarias --22 hoteles y 39 premios--.

Estos reconocimientos han sido determinados gracias a los millones de comentarios y opiniones han realizado el último año.

TripAdvisor ha reconocido a 7.812 establecimientos en 94 países y ocho regiones en todo el mundo en las categorías de Top Hoteles, Lujo, Hoteles Económicos, Pequeños Hoteles, Mejor Servicio, Hostales y Pensiones, Románticos, Familiares y Todo Incluido.

Por otro lado, España cuenta con 163 galardonados únicos reconocidos por los usuarios, con 236 premios distribuidos entre las diferentes categorías.

HOTELES PREMIADOS EN BALEARES

En la categoría Top 25 Hoteles, Hotel Astoria Playa Only Adults de Port d'Alcudia (Malorca) ocupa la 5ª posición del listado nacional. Se le suma Artiem Carlos - Adults Only de Es Castell (Menorca) en 16ª posición.

En la categoría Lujo se reconocen a cinco alojamientos de Islas Baleares: En Palma de Mallorca Boutique Hotel Can Cera y Boutique Hotel Can Alomar ocupan los puestos 8º y 14º, respectivamente. Les siguen Son Brull Hotel & Spa de Pollensna (Mallorca) en 19º lugar, Jumeirah Port Soller Hotel & Spa en el Puerto de Sóller en 20º lugar, y Park Hyatt Mallorca de Canyamel 24º lugar.

En la categoría Económicos son premiados Cala Bona & Mar Blava Hotels de Ciutadella (7º), Sotavento Club Apartments de Magaluf (9º), Hotel Gabarda & Gil de Palmanova (10º), Hotel Gran Sol de Cala Bona (12º), Hotel Samos de Magaluf (18) Hostal Tarba de Sant Antoni de Portmany (19) y Grupotel Playa Camp de Mar (23º).

En la categoría de Mejor Servicio, Posada Terra Santa en Palma de Mallorca entra en el podio con la 2ª posición. Le siguen Finca Hotel Son Palou de Orient (Mallorca) en 5ª posición, Hotel Astoria Playa Only Adults del Puerto de Alcudia en 12ª posición, Hotel Can Mostatxins de Alcudia en 13ª posición, L'Avenida de Soller en 14ª posición, Artiem Carlos - Adults Only de Es Castell en 16ª posición, AH Art Hotel Palma de Palma de Mallorca en 20ª posición y Hotel Gran Sol de Sant Antoni de Portmany en 21ª posición.

En la categoría Pequeños Hoteles, Hotel Can Mostatxins de Alcudia ocupa el 2º lugar en España y 18º en Europa, y Ca's Curial de Soller se hace con el 3º puesto nacional y el 21º europeo. Les siguen Posada Terra Santa (5º), Finca Hotel Son Palou (9º), Hotel Salvia - Adults Only (10º), Hotel Rural Can Pujolet (12º), Petit Hotel Son Arnau (13º), L'Avenida (16º), Finca Ca's Sant (19º) y AH Art Hotel Palma (22º).

En la categoría Hostales, Pensiones y B&Bs, Son Ametler en Moscari (Malorca) se lleva el 6º puesto; Finca Son Jorbo en Porreras (Mallorca), el 9º; y Agroturismo Can Planells en Sant Miquel De Balansat (Ibiza) el 13º.

En la categoría Románticos, Hotel Astoria Playa Only Adults en Mallorca entra en el podio en 3ª posición. Le siguen Finca Hotel Son Palou en Orient (5º), Artiem Carlos - Adults Only en Es Castell (7º), L'Avenida en Soller (8º), Protur Playa Cala Millor Hotel (9º), Ca's Curial en Soller (12º) y Inturotel Cala Esmeralda en Cala d'Or (18º).

En la categoría Familiares, Royal Son Bou Family Club en Menorca se alza en 3ª posición nacional y en 11ª a nivel europeo. Se le suman Viva Blue & Spa en Playa de Muro e Inturotel Sa Marina en Cala d'Or, en 4ª y 5ª posición, respectivamente; Zafiro Palace Alcudia, en 13ª; Zafiro Menorca, en 15ª; Iberostar Playa de Muro Village, en 21º; Iberostar Albufera Park, en 22ª y Viva Cala Mesquida Resort & Spa, en 25ª.

En la categoría Todo Incluido, los cuatro hoteles premiados también han sido reconocidos en el ranking europeo. Palladium Hotel Palmyra, 4º en España y 16º en Europa; Palladium Hotel Don Carlos, 5º en España y 17º en Europa; Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa, 6º en España y 19º en Europa; e Iberostar Playa de Muro Village, 7º en España y 20º en Europa.