Triunfo de Lluna de Llevant y A. Frontera en el Gran Premio del Criador 2025 que otorga el Consell de Mallorca

PALMA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tándem Lluna de Llevant y A. Frontera ha resultado ganador del Gran Premio del Criador que otorga el Consell de Mallorca.

En una nota de prensa, el Consell ha informado que el tándem Lluna de Llevant y A. Frontera ha resultado ganador del Gran Premio del Criador 2025 que se ha celebrado al hipódromo de Son Pardo este 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Se trata de una de las pruebas más importantes del calendario del trote balear, con una dotación de 73.420 euros en premios.

El vicepresidente segundo del Consell y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha sido el encargado de entregar el trofeo al vencedor de la prueba, Lluna de Llevant, conducido por A. Frontera, que ha recorrido los 2.650 metros con un tiempo de 1'16"20.

El podio lo han completado Llamp de Llevant y Ant. Andreu M., en segunda posición, y Lost in Paradise y J.A. Riera que han ocupado la tercera plaza después de una carrera muy disputada.

Durante el acto, Bestard ha felicitado a todos los participantes, así como a los criadores y propietarios, por "ser piezas fundamentales en la cría y reproducción de caballos y, de este modo, garantizar el mantenimiento de un deporte tan arraigado en Mallorca y que forma parte de la tradición y cultura de la isla".

El conseller insular ha destacado también que este premio "cobra una especial relevancia al celebrarse en una fecha tan destacada del calendario, el 12 de octubre, coincidiendo con un día festivo tan importante para los españoles y que con el Grand Prix del Criador se pone en valor".

FIESTA DE LA HISPANIDAD Y DEL TROTE MALLORQUÍN

Pese a que el mal tiempo y la lluvia de la mañana solo han permitido disputar la primera de las carreras previstas en la sesión matinal, la jornada de la tarde se ha podido desarrollar con total normalidad, ofreciendo al numeroso público asistente un gran espectáculo deportivo y un ambiente para celebrar la Fiesta de la Hispanidad.

El Gran Premio del Criador se ha consolidado como una cita imprescindible para el fomento y la promoción de la cría del caballo trotador en Baleares, reforzando el compromiso del Consell de Mallorca con el sector equino y su proyección deportiva.