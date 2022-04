Truyol cree que el proceso judicial de los vertidos de Emaya tiene una "causa política detrás"

La regidora tilda de "sorprendente" que la causa "se enmarque en unos años concretos"

PALMA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La regidora Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad, Neus Truyol, ha considerado que el proceso judicial de los vertidos de Emaya guarda "causas políticas detrás", unas declaraciones hechas después de que el titular del Juzgado de Instrucción Número 12 de Palma haya dictado un auto en el que aprecia indicios de delito por parte de Truyol.

Así se ha expresado la también expresidenta de Emaya este martes en rueda de prensa, quien ha criticado que se investiguen estos vertidos "en años muy concretos", ya que se llevan produciendo "desde hace años", cuando gobernaban otros equipos, por culpa de unas "estructuras deficientes".

En este punto, ha puesto de ejemplo algunas actuaciones realizadas desde su área a partir de 2015, como son el cierre de las playas cada vez que había un vertido, la limpieza del sistema de pluviales de Palma o la recuperación del canon de saneamiento y la ejecución de un colector interceptor, entre otras.

"Son solo unos ejemplos del trabajo que se ha hecho para revertir la situación de los vertidos, por eso no entendemos de ninguna manera que se encause a las personas que más trabajo han realizado para dar solución a esta situación", ha insistido.

Asimismo, ha asegurado que todas sus actuaciones se han basado "siempre en mejorar el medio ambiente, salvaguardar la salud pública y mejorar la calidad del agua de la bahía", y ha ironizado con que "reducir los vertidos o conseguir compromisos de inversión para una depuradora no es un atentado contra el medio ambiente".

"Otros equipos anteriores no hicieron nada para solucionar este problema, en 2015 hacía ya muchos años que la depuradora era deficiente y no es que no se hiciera ninguna inversión, sino que además se escondía esta situación, por eso resulta sorprendente que el proceso judicial se enmarque en unos años concretos", ha subrayado.

Con todo, ha recordado que Emaya "no tiene competencias para hacer una depuradora", motivo por el cual se ha trabajado este tiempo con el Ministerio para "exigir" una nueva.

"Las personas encausadas estamos siendo víctimas de unos intereses económicos concretos, la instrumentalización de la justicia y su uso en beneficio propio es un hecho que menosprecia y perjudica la democracia y sus valores", ha advertido Truyol, añadiendo que desde el Ayuntamiento seguirán trabajando "para evitar los vertidos".