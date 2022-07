El TSJIB revoca la autorización turística al botel Alcudiamar, según el GOB

PALMA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha revocado la autorización turística al botel Alcudiamar, según ha informado este viernes el GOB en relación a este "hotel para navegantes" que, según la entidad ecologista, "se ha acabado convirtiendo en un aparthotel de 4 estrellas, un uso no permitido por la Ley de Puertos y el Plan Especial del Puerto de Alcúdia".

Según ha detallado la entidad en un comunicado, el GOB presentó un recurso contencioso-administrativo contra la Conselleria de Turismo y contra Alcudiamar S.L. por una resolución de mayo de 2019, en contestación a un escrito del GOB de 2017 en el que se pedía que se anulase la autorización turística concedía en mayo de 2003 a este establecimiento.

El GOB defendía que se había dado licencia de apertura y funcionamiento de una escuela de vela y alojamiento para navegantes que no tenía ninguna relación con el apartamento de 4 estrellas que se comercializaba. Además, indicaba que Alcudiamar no había obtenido

la licencia municipal de obras, apertura y funcionamiento de un hotel de cuatro estrellas e insistía en que se contemplaba un alojamiento de escuela de vela y navegantes, y no un hotel de apartamentos.

Por todo ello, la entidad ecologista defendía la anulación de la autorización turística ya que "el establecimiento hotelero se encuentra en funcionamiento sin disponer de las licencias municipales de obras, apertura y funcionamiento" incumpliendo un artículo de la Ley Turística, un "incumplimiento que implica la extinción jurídica de la autorización".

Así, la sentencia del TSJIB estima los argumentos del GOB declarando "sin efecto ni eficacia jurídica la autorización turística" concedida por la Conselleria en mayo de 2003 y se condena a la Conselleria a adoptar en un plazo de un mes las medidas previstas en la sentencia.