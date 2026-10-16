El TUI Palma Marathon Mallorca bate su récord de participación con más de 10.000 corredores inscritos - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 22ª edición del TUI Palma Marathon Mallorca, que se celebrará este domingo, ha batido su récord de participación con más de 10.000 corredores inscritos, un millar más que el año pasado.

Participarán corredores de 72 nacionalidades y el 94% de ellos serán extranjeros. La participación femenina alcanzará el 48%, según ha detallado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

La prueba ha sido presentada este viernes por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, quien ha celebrado "el atractivo de la ciudad como destino para acoger grandes acontecimientos deportivos".

La TUI Palma Marathon Mallorca ofrecerá durante todo el fin de semana un programa de actividades que culminará el domingo con las carreras de 10, 21 y 42 kilómetros, diseñadas para dar cabida a participantes con distintos niveles de preparación.

Las tres saldrán del Parc de la Mar, la de 10 kilómetros a las 08.00 horas y el medio maratón y el maratón completo, cinco minutos más tarde.

También habrá una 'Expo del corredor', abierta el viernes y el sábado de 11.00 a 19.00 horas, un 'Breakfast Run', de 09.00 a 14.00 horas, y 11 puntos de animación distribuidos a lo largo del recorrido.

DORSAL DE ORO A LA ASOCIACIÓN INVENCIBLES

Durante la presentación, el alcalde ha entregado el 'Dorsal de Oro' a la asociación Invencibles en reconocimiento a su labor para facilitar la práctica deportiva a las personas con discapacidad mediante la adaptación de las actividades.

Martínez ha felicitado al fundador de la asociación, Nico Navarro, por el trabajo que desarrolla desde hace más de seis años. "Este reconocimiento permite dar visibilidad a su labor y poner en valor la importancia de seguir trabajando por un deporte inclusivo, en el que todas las personas tengan la oportunidad de participar", ha dicho.