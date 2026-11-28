Archivo - Túnel de Sóller. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La circulación por el túnel de Sóller estará cerrada las noches de este domingo, 29 de noviembre, hasta el próximo jueves, 4 de diciembre, por tareas de mantenimiento.

Los cierres se producirán entre las 23.00 y las 06.00 horas y la circulación quedará desviara por el Coll de Sóller (Ma-11A), según ha informado el servicio de Carreteras del Consell de Mallorca.

Por otro lado, el Rallysprint Vila de Sineu provoca este sábado varios cortes de carreteras. En concreto, la carretera entre Santa Margalida y Sineu estará cerrada entre las 07-35 y las 15.30 horas, y a partir de esta hora y hasta las 23.00 horas, no se podrá ciruclar por la vía entre Petra y Sineu.