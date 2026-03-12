Turismo extranjero en Baleares: en diciembre llegaron más de 207.000 visitantes y la mayoría fueron alemanes

Archivo - Varios turistas en el centro de Palma de Mallorca, a 23 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Baleares recibió el pasado mes de diciembre de 2025 un total de 207.317 turistas extranjeros, de los cuales la mayoría, 93.198, eran de nacionalidad alemana.

Así se desprende de la estadística experimental de medición del turismo a partir de teléfonos móviles publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A los alemanes le siguieron los británicos con 16.596, los franceses con 14.490, los italianos con 10.805, los neerlandeses con 10.440, los suizos con 7.884, los austriacos con 6.532, los estadounidenses con 5.289, los polacos con 4.278 y los suecos con 3.862.

Solo a Palma viajaron 79.268 turistas durante el citado mes, de los cuales el 39.949 fueron alemanes y el 6.005, británicos. Calvià, por su parte, recibió 17.038 turistas extranjeros, 9.002 británicos y alemanes y 1.982 británicos.

El archipiélago, durante el pasado mes de enero de 2026, recibió 147.488 visitantes nacionales, la mayoría procedentes de Cataluña (31.823), la Comunidad de Madrid (30.038), Andalucía (26.922) y la Comunidad Valenciana (16.647).

Además, 79.881 residentes en Baleares viajaron a otras comunidades autónomas durante el pasado mes de noviembre, principalmente a Cataluña (26.995), la Comunidad de Madrid (16.924) y la Comunidad Valenciana (12.763).

Otros 68.498 viajaron a otros países, principalmente a Francia (10.301), Italia (8.324), Alemania (7.944), Reino Unido (5.519) y Portugal (5.205).